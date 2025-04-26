Минимальный успех России – отказ Украины от участия в НАТО и конституционных российских территорий.
Сергей Михеев: Если бы Россия сейчас ликвидировала Зеленского, США и Трамп восприняли бы это как благо
Комментарии
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Людмила Феденюк
какой из него переговорщик?Мыльный пузырь...
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13 час.
AP
Andrej Popp
Если ликвидировать Зеленского сейчас, то тот-же Запад и бандеро-фашисты на Укропии немедленно создадут из него новую икону бандеровцев. Одна у них уже есть, это ЕВРЕЙ Бандера. Будет вторая ЕВРЕЙ Зеленский. Ау, бандеровцы, а вы КТО ? Уже все с пейсами бегаете или ??? Неужели среди вас не найдется хероя НЕ еврея ?
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13 час.
W
Walery
Не понял.., что необходимо - двигаться к миру или довести СВО до логического завершения? Нацистов мы добьем или они вновь поднимут головы?
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10 час.
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