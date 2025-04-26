AP

Andrej Popp

Если ликвидировать Зеленского сейчас, то тот-же Запад и бандеро-фашисты на Укропии немедленно создадут из него новую икону бандеровцев. Одна у них уже есть, это ЕВРЕЙ Бандера. Будет вторая ЕВРЕЙ Зеленский. Ау, бандеровцы, а вы КТО ? Уже все с пейсами бегаете или ??? Неужели среди вас не найдется хероя НЕ еврея ?