Наш ответ пану Прилепину

Недавние выс. выс. ага, высказывания, а не то, что вы подумали, пана Прилепина, или как там его, комментируют все кому не лень, и я тоже это сделаю, потому, что это тема самая что ни на есть моя, и вообще, у меня получится очень остро: вот сейчас вы прочитаете и сами во всём убедитесь.