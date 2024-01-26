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Наш ответ пану Прилепину

Недавние выс.  выс.   ага,  высказывания,  а  не  то,  что  вы  подумали,   пана  Прилепина,  или  как  там  его,      комментируют   все  кому  не  лень,   и  я тоже    это  сделаю,  потому,  что  это  тема    самая  что  ни  на  есть    моя,  и  вообще,  у  меня    получится      очень    остро:  вот  сейчас   вы       прочитаете  и  сами    во  всём       убедитесь.

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Комментарии
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Олег Едаменко
&quot;если сейчас некоторые наивные люди думают, что их можно вернуть в русскость соплями и разговорами, то они очень ошибаются: клин клином вышибают&quot; - выбить в граните! Отлить в бронзе эти золотые слова.
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