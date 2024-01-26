Недавние выс. выс. ага, высказывания, а не то, что вы подумали, пана Прилепина, или как там его, комментируют все кому не лень, и я тоже это сделаю, потому, что это тема самая что ни на есть моя, и вообще, у меня получится очень остро: вот сейчас вы прочитаете и сами во всём убедитесь.
Наш ответ пану Прилепину
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Олег Едаменко
"если сейчас некоторые наивные люди думают, что их можно вернуть в русскость соплями и разговорами, то они очень ошибаются: клин клином вышибают" - выбить в граните! Отлить в бронзе эти золотые слова.
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