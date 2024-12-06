Полицейский в костюме секс-рестлера с маской дьявола задержал преступника

Фото: news.com.au Новости дня за сегодня сообщают о том, что капитан полиции в Таиланде принял необычное решение, чтобы поймать преступника, переодевшись в костюм «сексуального рестлера» с маской дьявола.
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