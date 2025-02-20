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Царьград

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Машина "Титан" от "Ремдизеля" заинтересовала участников IDEX 2025

Машина "Титан" от "Ремдизеля" заинтересовала участников IDEX 2025

На выставке IDEX 2025 в Абу-Даби техника "Ремдизель", включая медицинский автомобиль "Линза" и машину спецназа "Титан", вызвала необычайный интерес.

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