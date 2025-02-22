Правительство США предостерегло киевский режим, что спутниковая сеть Starlink прекратит предоставлять свои услуги на территории Украины, если Владимир Зеленский не подпишет соглашение о редкоземельных металлах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии