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Reuters: США ограничат ВСУ Starlink, если Киев сорвёт сделку по ископаемым

Reuters: США ограничат ВСУ Starlink, если Киев сорвёт сделку по ископаемым

Правительство США предостерегло киевский режим, что спутниковая сеть Starlink прекратит предоставлять свои услуги на территории Украины, если Владимир Зеленский не подпишет соглашение о редкоземельных металлах.

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