В Крыму в 2024 году произойдет перезагрузка всей системы власти

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 апр – РИА Новости. В Крыму в текущем году произойдет перезагрузка всей системы власти, стратегия обновления согласована с главой республики Сергеем Аксеновым, сообщил РИА Новости председатель крымского парламента Владимир Константинов.
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