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Регионы России

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ISU отклонил апелляции российских фигуристов на нейтральный статус

ISU отклонил апелляции российских фигуристов на нейтральный статус

Международный союз конькобежцев (ISU) 10 сентября официально объявил об отклонении апелляций российских фигуристов Камилы Валиевой, Марка Кондратюка, Александры Степановой и Ивана Букина на присвоение нейтрального статуса.

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