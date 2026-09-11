РБК СТИЛЬ
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РБК СТИЛЬ

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Какие художники создавали обложки для «РБК Стиль»: галерея

Какие художники создавали обложки для «РБК Стиль»: галерея

Подписывайтесь на телеграм-канал «РБК Стиль» Первый номер «РБК Стиль» с арт-обложкой — с работой Миши Никатина «Я хочу взять тебя за руку» — вышел в апреле 2020, в разгар пандемии, когда многие жили с ощущением неопределенности и незащищенности.

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