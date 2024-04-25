Новикомбанк рассказал о финансовых инструментах для достижения технологического суверенитета

Фото: Новикомбанк В ходе V Санкт-Петербургского промышленного конгресса старший вице-президент Новикомбанка Анна Лаврентьева рассказала о финансовых инструментах, которые обеспечивают поддержку наиболее важных для экономики проектов в современных условиях.
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