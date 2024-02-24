Рюдигер вернулся в общую группу «Реала»

Защитник принял участие в последней командной тренировке мадридского клуба перед игрой с «Севильей». Напомним, немецкий футболист получил повреждение в конце первого тайма перенесенного матча 20-го тура Ла Лиги с «Хетафе» (2:0) 1 февраля.
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