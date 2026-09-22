Учёный раскрыл тайну: как из молекул появилось сознание — 12 этапов эволюции разума

Что такое сознание? Как из материального мозга рождаются мысли и чувства? Этот вопрос мучил учёных столетиями, но российский нейробиолог из НОЖ Игорь Пивоваров предложил новый взгляд на эту «трудную проблему».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Ирина Шихман и Ел...
- ВД Антициклон принес...
- Противопехотные м...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым