«Разнообразие — это всегда хорошо», — АвтоВАЗ анонсировал расширение палитры цветов для Lada Vesta, Granta и Niva Legend

АвтоВАЗ официально подтвердил расширение палитры цветов: завод возобновил производство автомобилей Lada Vesta в серебристом цвете «платина», а также моделей Granta и Niva Legend в темно-сером цвете «борнео».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии