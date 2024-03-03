Костомаров показал, как катается на сноуборде: «Было непросто, но у меня получилось»

Олимпийский чемпион в танцах на льду опубликовал видео в своем телеграм-канале. «Всем привет Ура… я на сноуборде Было непросто, но у меня получилось… И у Вас все получится Всем здоровья », – написал 47-летний Костомаров.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии