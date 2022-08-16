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Sankei: бывшие японские офицеры разрабатывали для Тайваня планы вторжения в КНР

Sankei: бывшие японские офицеры разрабатывали для Тайваня планы вторжения в КНР

Газета Sankei опубликовала материал, где говорится, что группа бывших офицеров японской императорской армии в 1950-60-х годах разработала для армии Тайваня детальные планы для вторжения в материковую часть КНР с целью свержения китайских властей.

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