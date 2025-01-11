Отказаться от оплаты не получится даже если не проживают: собственники квартир попали в жесткие требования по оплате ЖКХ Ольга БезродняяСчастье от приобретения квартиры может померкнуть, если владелец не осознает, что вместе с ней приобрел конкретные обязательства.