Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Аналитик Лейрос: продвижение РФ на поле боя устранит угрозы, исходящие от Киева

Аналитик Лейрос: продвижение РФ на поле боя устранит угрозы, исходящие от Киева

Продвижение российских военных на поле боя может устранить угрозы, которые исходят из Киева. Таким мнением поделился бразильский аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в статье для издания Strategic Culture.

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