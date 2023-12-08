Нервное настрое...
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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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Аэропорт «Борисполь» задымился: Россия ударила ракетами по Киеву

Атака велась по всей территории Украины.С утра украинские каналы заполнены тревожными сообщениями: «Днепр — пребывайте в укрытиях! Ракеты меняют курс»«Несколько групп ракет идут на Павловград», «Ракеты в Кировоградской области!», «Киевщина, ракеты в вашем направлении».

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Комментарии
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ИП
Игорь Петров
Хохлы- скачите выше! Согреетесь.
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10 час.
J
Jubar
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5 час.
В
Владимир
По Крещатику надо бить и по Банковской.
Ответить
2 час.

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