Россия предложила Вьетнаму строительство современной АЭС с двумя энергоблоками

Россия и Вьетнам возобновляют сотрудничество по проекту АЭС "Ниньтхуан-1". Глава Росатома Алексей Лихачев объявил о предложении построить два безопасных энергоблока ВВЭР-1200 и активной подготовке вьетнамских специалистов для нового этапа проекта.