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Газета.ру

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Yomiuri: в Японии намерены вынести вотум недоверия кабмину из-за взяток

Yomiuri: в Японии намерены вынести вотум недоверия кабмину из-за взяток

Оппозиционная Конституционно-демократическая партия Японии намерена в парламенте во вторник представить проект о вотуме недоверия правительству во главе с Фумио Кисидой на фоне скандала с предположительным взяточничеством в японском кабмине.

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