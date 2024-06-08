Мы любим Пушкина за то, что Пушкин он

6 июня 2024 года исполняется 225 лет со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина, поэта, драматурга, прозаика, литературного критика, основоположника русского литературного языка, публициста, журналиста.
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