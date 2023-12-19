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Врач Айдаев предположил, что причиной смерти Красилова стал вес

Врач Айдаев предположил, что причиной смерти Красилова стал вес

Врач Сабир Айдаев, специализирующийся на сердечно-сосудистых заболеваниях, заявил, что лишний вес, который был у покойного Дмитрия Красилова, более известного как Пухляш, мог негативно сказаться на работе его сердца.

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