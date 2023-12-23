Иранский производитель автомобилей опроверг свой уход из России

Иранская автомобильная компания SAIPA опровергла слухи о своем уходе из России. Ранее сообщалось, что компания решила отказаться от проекта по импорту своих автомобилей в РФ из-за изменившейся экономической ситуации и роста утилизационного сбора.
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