В самарском аэропорту в 2024 году выявлено 33 попытки незаконно провезти валюту

Чаще всего пассажиры-нарушители намереваются улететь из России в Грузию, Азербайджан и ОАЭ.Согласно информации сотрудников Самарской таможни, за первые 5 месяцев 2024 года было предотвращено 33 попытки провоза валюты на общую сумму 11,7 миллиона рублей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- "Заход сил НАТО через Чёрное море": Французы высадились в Одессе раньше срока. Штурм невозможен - аналитик
- Путин ворвался на мирную конференцию в Швейцарии. Зеленский запаниковал и начал искать козлов отпущения
- Русская авиация ударила новейшими ракетами по Киеву: "Огромный пожар" на объекте ВПК. Пламя "свирепствует уже почти сутки"
Свежие комментарии