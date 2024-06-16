В самарском аэропорту в 2024 году выявлено 33 попытки незаконно провезти валюту

Чаще всего пассажиры-нарушители намереваются улететь из России в Грузию, Азербайджан и ОАЭ.Согласно информации сотрудников Самарской таможни, за первые 5 месяцев 2024 года было предотвращено 33 попытки провоза валюты на общую сумму 11,7 миллиона рублей.