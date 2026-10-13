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Анна Фроловцева из «Ворониных» обустроила гостиную, где ночуют внучки: фитостена и изумрудные кресла

Анна Фроловцева из «Ворониных» обустроила гостиную, где ночуют внучки: фитостена и изумрудные кресла

Гостиную Анны Фроловцевой, знакомой зрителям по роли Галины Ивановны в «Ворониных», после ремонта и правда сложно назвать невзрачной: светло-серые стены, изумрудные кресла, фитостена из стабилизированных растений.

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