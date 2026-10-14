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Форум о женском лидерстве Woman Who Matters отметил десятилетие

Форум о женском лидерстве Woman Who Matters отметил десятилетие. Юбилейная встреча прошла в Москве. Главной темой стали десять аспектов жизни современной женщины — от реализации до здоровья, а также поиск внутренних и внешних опор для устойчивости в условиях неопределенности.

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