Форум о женском лидерстве Woman Who Matters отметил десятилетие. Юбилейная встреча прошла в Москве. Главной темой стали десять аспектов жизни современной женщины — от реализации до здоровья, а также поиск внутренних и внешних опор для устойчивости в условиях неопределенности.
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