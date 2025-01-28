Почему газ из Азербайджана не может транспортироваться в Европу и Молдову через Украину?

Украина готова предоставить газовую инфраструктуру для транспортировки газа из Азербайджана в Европу, заявил президент Украины Владимир Зеленский в субботу на совместной пресс-конференции с президентом Молдовы Майей Санду, которая состоялась в Киеве.
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