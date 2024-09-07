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Андрей Коваленко о ветеранах без контрактов в КХЛ: «Три причины – смягчение лимита, феномен «Торпедо» и Ларионова, кубковый успех «Металлурга»

– В этом сезоне в КХЛ есть неформальная команда безработных ветеранов, которые много дали отечественному хоккею, но сейчас не востребованы.

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