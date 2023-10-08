Россиянам рассказали о новой уловке аферистов с договором на номер телефона

S

Sobering

Совершенно верно. Тем более, когда Теле 2 хитрым образом подключает людей к "Простой цифровой подписи" под видом того, что нужно уточнить в Теле2 данные. Там без спроса подключают эту цифровую подпись. Теперь вместо того, чтобы идти с паспортом к оператору, абонент может сам творить со своими данными по СИМке через присылаемый код. Мошенники под видом оператора могут любую мульку хитрую запустить, а абонент запустит, не зная кто с ним общается и что за присылаемый код.