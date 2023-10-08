Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

9 839 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Россиянам рассказали о новой уловке аферистов с договором на номер телефона

Россиянам рассказали о новой уловке аферистов с договором на номер телефона

У телефонных мошенников появилась новая уловка, благодаря которой они могут получать доступ и к «Госуслугам» жертвы, и к ее банковской карте.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
S
Sobering
Совершенно верно. Тем более, когда Теле 2 хитрым образом подключает людей к &quot;Простой цифровой подписи&quot; под видом того, что нужно уточнить в Теле2 данные. Там без спроса подключают эту цифровую подпись. Теперь вместо того, чтобы идти с паспортом к оператору, абонент может сам творить со своими данными по СИМке через присылаемый код. Мошенники под видом оператора могут любую мульку хитрую запустить, а абонент запустит, не зная кто с ним общается и что за присылаемый код.
Ответить
1 д.

Картина дня

наверх