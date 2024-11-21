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  • Иван Иваныч
    Эта очередная статья БРЕД сивой кобылы. Нарушил подросток-мигрант закон, его в кутузку, родителей и весь выводок ту д..."Русские муртады"...
  • ТАМАРА СНЕЖКО (АНДРУШ)
    Черножопые выродки и преступники, а не дети!"Русские муртады"...
  • Пульхерия Djem
    Интересно,а если бы на затулку напали???Может понял бы ,как простому россиянину от таких гостей достаётсяИ ничего не ..."Русские муртады"...

Только что Путин сказал, что " Орешником" втащили, и что будет ещё жарче

Только что Путин сказал, что " Орешником" втащили, и что будет ещё жарче

Экстренное обращение Путина 21 ноября. Полная версия Ранее Путин сообщил, что ВС РФ в ответ на атаки американским и британским оружием по территории России нанесли удар по украинскому заводу «Южмаш» в Днепропетровске баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.

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Комментарии
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ЛБ
Людмила Боченкова
так держать !не начинали !не начинали!вот теперь осень!цветочки отцвели  начались ягодки и орешки!
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10 час.
Иван Ураганов
Пусть &quot;Орешник&quot; расцветает.
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9 час.

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