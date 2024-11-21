Только что Путин сказал, что " Орешником" втащили, и что будет ещё жарче

Экстренное обращение Путина 21 ноября. Полная версия Ранее Путин сообщил, что ВС РФ в ответ на атаки американским и британским оружием по территории России нанесли удар по украинскому заводу «Южмаш» в Днепропетровске баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.
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