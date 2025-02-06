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Объясняют эксперты — 5 самых фантастических и жутких способов умереть

Объясняют эксперты — 5 самых фантастических и жутких способов умереть

Что будет, если пролететь через центр Земли или упасть на нейтронную звезду? Что чувствует человек, спускаясь на дно Марианской впадины без батискафа? Ученый-физик Пол Доэрти (Paul Doherty) и писатель-фантаст Коди Кэссиди (Cody Cassidy) появились в ветке форума на популярном сетевом ресурсе Reddit, где рассказали о своей двухлетней работе в поисках самых ужасных способов умереть.

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