Объясняют эксперты — 5 самых фантастических и жутких способов умереть

Что будет, если пролететь через центр Земли или упасть на нейтронную звезду? Что чувствует человек, спускаясь на дно Марианской впадины без батискафа? Ученый-физик Пол Доэрти (Paul Doherty) и писатель-фантаст Коди Кэссиди (Cody Cassidy) появились в ветке форума на популярном сетевом ресурсе Reddit, где рассказали о своей двухлетней работе в поисках самых ужасных способов умереть.