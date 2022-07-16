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В Мексике разбился военный вертолет Black Hawk

В Мексике разбился военный вертолет Black Hawk

Военный вертолет Black Hawk, входивший в состав одного из подразделений Военно-морских сил Мексики, потерпел крушение в районе города Лос-Мочис, что в штате Синалоа.

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