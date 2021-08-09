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«Как полыхнуло»: Грандиозный скандал на Украине из-за фото с российской спортсменкой

«Как полыхнуло»: Грандиозный скандал на Украине из-за фото с российской спортсменкой

На Украине началась очередная травля за публичное проявление симпатии к России – на этот раз объектом нападок оказалась легкоатлетка Ярослава Магучих, которая имела неосторожность сделать совместные фото с российской спортсменкой Марией Ласицкене.

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Владимир Домнин
И кому надо было выискивать именно эти комментарии? Кому они интересны в России?
Александр Семенов
"Седьмого августа на Олимпиаде в Токио россиянка Мария Ласицкене завоевала золото, а её украинская соперница Ярослава Магучих «взяла» серебро." Автор, определитесь уже, Ярослава Магучих - серебряный или всё же бронзовый призер? Если у нее серебро, то что завоевала Никола Макдермотт. ? )))))
Александр Бабин
Скоро уголовную статью введут за фото с гражданином России.
Раиса Утропова (Соловьева)
А нам, народу Украины и России делить нечего. Это националисты делят спорт и радость.
Мария
бандеровские мрази
Александр Новицкий
бандеровские пидарасы
Василий Плюшкин
Хохлы чмошные дырявые животные

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