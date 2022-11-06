ПолитДром
Эксперты Bruegel и IIF оценили эффект западных санкций против России

  Аналитики Bruegel и IIF заявили о неэффективности западных санкций против России Западные санкции не привели к такому снижению доходов  Аналитики Bruegel и IIF заявили о неэффективности западных санкций против России Западные санкции не привели к такому снижению доходов бюджета России, чтобы сократить продолжительность специальной военной операции на Украине.

