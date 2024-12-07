Крайне необычный эпизод зафиксирован под Покровском. Локомотив, перевозивший эшелон ВСУ с, по-видимому, военным грузом, был атакован российским FPV-дроном.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Крайне необычный эпизод зафиксирован под Покровском. Локомотив, перевозивший эшелон ВСУ с, по-видимому, военным грузом, был атакован российским FPV-дроном.
Свежие комментарии