Минобороны РФ: группировка "Центр" подавила порядка 15 расчетов артиллерии ВСУ

Начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук рассказал РИА Новости, что на Краснолиманском направлении российским военным удалось вскрыть и подавить около 15 расчетов полевой артиллерии Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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