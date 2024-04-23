Ли Цян подчеркнул необходимость ускорения строительства безопасного рынка капитала

Пекин, 22 апреля /Синьхуа/ -- Премьер Госсовета КНР Ли Цян в понедельник подчеркнул необходимость прилагать усилия для ускорения строительства безопасного, нормативного, прозрачного, открытого, жизнеспособного и устойчивого рынка капитала.
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