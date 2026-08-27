Руслан Нигматуллин: «Гаджеты не нужно побеждать. Нужно сделать реальную жизнь вашего ребенка интереснее телефона»

Эксклюзив Parents Экс-вратарь сборной России, лучший футболист и спортсмен России 2001 года, отец двух сыновей Руслан Нигматуллин рассказал Parents о том, почему запреты редко помогают отвлечь ребёнка от гаджетов, как найти спорт, который действительно увлечёт, и где проходит граница между родительским контролем и давлением.
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