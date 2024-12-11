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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Пользователи обнаружили еще один намёк на то, что на The Game Awards состоится анон...

Пользователи обнаружили еще один намёк на то, что на The Game Awards состоится анон...

Пользователи обнаружили еще один намёк на то, что на The Game Awards состоится анонс ремастера Days GoneВчера пользователи с помощью сервиса SteamDB обнаружили, что Days Gone получила загадочное обновление, содержимое которого пока что неизвестно: источник#Days_Gone.

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