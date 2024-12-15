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Спички - не игрушка

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Вот и все: Европа навсегда разрывает связи с Россией через 100 дней

Вот и все: Европа навсегда разрывает связи с Россией через 100 дней

В брюссельских кабинетах царит оживление и радостное нетерпение: вчера в интервью изданию Politico еврокомиссар по вопросам энергетики Дэн Йоргенсен торжественно заявил, что через сто дней Евросоюз окончательно разрывает все связи с Россией в топливной сфере.

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Комментарии
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вд
валерий двойнишников
Так она передовая и там Закон правит бал...а наши милые олигархи в Лондоне дележкой занимаются...и это при СВО.
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3 час.
Валерий Фоменков
Десятки миллионов россиян не то, что не смогут жить без нахлебников на нашей шее, они будут только рады запрету разбазаривания природных ресурсов России, цены на которые в Европе несоизмеримо ниже, чем для россиян (в зарплатном эквиваленте). А вот российским барыгам (ласково - &quot;олигархам&quot;), которых так лелеет Путин, естественно поплохеет. Ведь они, барыги, не смогут разбазарить то, что им не принадлежит, соответственно, не получат прибавку на свои личные счета в зарубежных банках. Запад не сможет  в достаточном количестве произвести вооружений для войны против России.
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3 час.
Валерий Фоменков
Какие мозги? У бандер-овец их, попросту, нет!
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3 час.

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