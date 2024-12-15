Вот и все: Европа навсегда разрывает связи с Россией через 100 дней

Валерий Фоменков

Десятки миллионов россиян не то, что не смогут жить без нахлебников на нашей шее, они будут только рады запрету разбазаривания природных ресурсов России, цены на которые в Европе несоизмеримо ниже, чем для россиян (в зарплатном эквиваленте). А вот российским барыгам (ласково - "олигархам"), которых так лелеет Путин, естественно поплохеет. Ведь они, барыги, не смогут разбазарить то, что им не принадлежит, соответственно, не получат прибавку на свои личные счета в зарубежных банках. Запад не сможет в достаточном количестве произвести вооружений для войны против России.