Снос объектов вблизи Петергофских фонтанов отложен

Границы охранной зоны уточняются Судебные разбирательства по сносу капитальных строений в Оржицком поселении, расположенных вблизи водоподводящей системы Петергофских фонтанов, приостановлены до момента утверждения новых границ охранной зоны объекта культурного наследия.
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