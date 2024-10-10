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Петербургский дневник

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Снос объектов вблизи Петергофских фонтанов отложен

Снос объектов вблизи Петергофских фонтанов отложен

Границы охранной зоны уточняются Судебные разбирательства по сносу капитальных строений в Оржицком поселении, расположенных вблизи водоподводящей системы Петергофских фонтанов, приостановлены до момента утверждения новых границ охранной зоны объекта культурного наследия.

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