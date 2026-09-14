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Царьград

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OpenAI не выйдет на биржу до 2027 года, заявляет Сэм Альтман

OpenAI не выйдет на биржу до 2027 года, заявляет Сэм Альтман

Сэм Альтман, глава OpenAI, заявил, что компания не выйдет на биржу в 2026 году из-за вопросов безопасности ИИ.

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