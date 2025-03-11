Екатерина Мизулина и Шаман впервые снялись в совместной фотосессии

Недавно влюбленные официально объявили себя парой фото: СоцсетиНе успели Shaman и Екатерина Мизулина официально объявить о своих отношениях, как в Сети появились кадры с первой совместной фотосессии пары.
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