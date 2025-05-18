Acer выходит на рынок носимых устройств с ИИ-смарткольцом FreeSense Ring и переводческими наушниками AI TransBuds

Компания Acer, давно известная своими компьютерами и электроникой, расширяет ассортимент продукции, представив на выставке Computex 2025 два инновационных носимых гаджета с поддержкой искусственного интеллекта — смарт-кольцо FreeSense Ring и беспроводные наушники AI TransBuds.
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