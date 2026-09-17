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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гленденинг подписал пробный контракт с «Тампой». Форвард уже выступал за клуб с 2023 по 2025 год

37-летний нападающий Люк Гленденинг подписал пробный контракт с « Тампой ». Форвард пройдет тренировочный лагерь вместе с «Лайтнинг».

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