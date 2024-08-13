Российские инженеры разработали «карманную» противодроновую РЭБ

Одно из ведущих подразделений Ростеха, холдинг «Росэлектроника», показал на форуме «Армия-2024» новую разработку, которая может стать обязательной для использования российскими военными в зоне активных боевых действий, как и ставшие привычными средства защиты — каски и бронежилеты.
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