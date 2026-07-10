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Экс-игрока сборной Франции задержали и допросили по делу об отмывании денег от наркоторговли

Экс-игрока сборной Франции задержали и допросили по делу об отмывании денег от наркоторговли

Бывший полузащитник «Марселя», «Арсенала» и «Манчестер Сити» Самир Насри провел около 10 часов под стражей в рамках расследования дела об отмывании денег в составе организованной группы, связанном с наркоторговлей.

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