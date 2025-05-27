Кеннеди-младший обсудил с Милеем выход США и Аргентины из ВОЗ

Министр здравоохранения и социальных служб США Роберт Кеннеди – младший встретился с президентом Аргентины Хавьером Милеем и обсудил с ним выход стран из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и основание ее международной альтернативы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии