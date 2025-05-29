А ведь Сикорские умели делать вертолеты…

Юрий Ильинов

Трамп объяснил, почему США не ввели новые санкции против России США не идут на ужесточение санкционной политики в отношении РФ, чтобы не сорвать переговоры по мирному урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп. По словам президента США, он готов лично встретиться с Владимиром Путиным и главой киевского режима Зеленским. Я очень разочарован тем, что произошло пару ночей назад, когда были убиты люди — посреди того, что вы бы назвали переговорами. Я этим очень разочарован. Очень, очень разочарован – заявил Трамп. Он добавил, что, несмотря на это, Вашингтон пока не будет вводить новые санкции против России, чтобы не сорвать возможную сделку. Комментируя инициативу главы киевского режима Владимира Зеленского о проведении трехсторонней встречи на высшем уровне, хозяин Овального кабинета отметил, что при необходимости готов пойти на этот шаг. При это он указал, что в вопросе урегулирования конфликта на Украине определяющее значение будут иметь предстоящие две недели. Я не могу вам сказать, хочет ли Владимир Путин закончить конфликт, но я вам скажу в ближайшие две недели, через две недели мы узнаем – подчеркнул президент США. Напомним, сегодня российская сторона предложила провести второй раунд переговоров с Украиной 2 июня в Стамбуле. Киев на это предложение пока не ответил.