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В ночь на 2 июня, в 01:23 по московскому времени, состоялась успешная посадка лунного зонда «Чанъэ-6», который стал вторым роботизированным зондом, когда-либо спускавшимся на скрытую сторону Луны

В ночь на 2 июня, в 01:23 по московскому времени, состоялась успешная посадка лунного зонда «Чанъэ-6», который стал вторым роботизированным зондом, когда-либо спускавшимся на скрытую сторону Луны

﻿﻿Вечером 2 июня в 1:23 мск лунный зонд «Чанъэ-6» успешно приземлился, став вторым в истории роботизированным зондом, совершившим посадку на обратной стороне Луны.

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