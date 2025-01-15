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Царьград

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США и Запад обвинили в провале переговоров между Россией и Украиной

США и Запад обвинили в провале переговоров между Россией и Украиной

The American Conservative называет США и их союзников ответственными за срыв мирных переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле, которые могли привести к урегулированию.

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